Школьника задержали за сексуальное насилие над 9-летним в Сланцах

В Сланцах мальчик стал жертвой сексуального характера. По подозрению задержан школьник.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в полицию обратился отец пострадавшего ребенка. Он заявил, что примерно в 8 утра неизвестный мужчина надругался над его девятилетним сыном. Это произошло у дома на улице Максима Горького.

Опергруппа задержала предполагаемого насильника в тот же день. В следственный отдел доставили 15-летнего подростка. После допроса его отпустили. Парень учится в девятом классе на домашнем обучении.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения на прилегающей территории, но никакой значимой для расследования информации не увидели.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что оставленный матерью младенец захлебнулся в ванне в Ленобласти.