Оставленный матерью младенец захлебнулся в ванне в Ленобласти

В Ленинградской области полиция возбудила дело после гибели младенца в ванной комнате.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем скорую помощь вызвали в квартиру в деревне Яльгелево, что в Ломоносовском районе. Прибывшая бригада медиков не успела спасти 10-месячного мальчика, оставалось только констатировать его смерть.

Медики сообщили об этом в полицию. Следственно-оперативная группа на месте установила, что младенец захлебнулся в ванне по недосмотру матери. Женщина оставила воду включенной и вышла на 10 минут.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. 27-летнюю мать после допроса в отделе отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что маленькая девочка скончалась по дороге в больницу из детсада в Купчино.