Маленькая девочка скончалась по дороге в больницу из детсада в Купчино

В Петербурге устанавливаются причины смерти маленькой воспитанницы детского сада, скончавшейся по дороге в больницу.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 11:00 из детского сада на Купчинской улице госпитализировали полуторагодовалую девочку. Спустя полчаса ребенок скончался в машине скорой помощи по пути в детскую городскую больницу №5. Тело направлено в морг, где судмедэксперты установят причину смерти.

Полиция выяснила, что семья малышки полная и благополучная, на учете не состоит. Мать домохозяйка, а отец индивидуальный предприниматель. Правоохранители проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что юная студентка попала в реанимацию с отравлением таблетками в Петербурге. В детской больнице ей диагностировали острое пероральное отравление препаратом депримирующего действия.