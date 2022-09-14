Юная студентка попала в реанимацию с отравлением таблетками в Петербурге

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах госпитализации 16-летней девушки, который получил тяжелое отравление из-за таблеток.

Студентку госпитализировали утром 13 сентября из общежития в Кировском районе. В детской больнице ей диагностировали острое пероральное отравление препаратом депримирующего действия. В тяжелом состоянии девушку поместили в реанимацию.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ходе проведения проверки полицейские выяснили, что девушке стало плохо после того, как она выпила выписанные врачом таблетки от депрессии.

Также установлено, что девушка стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рабочие спасли девушку, упавшую в Неву в центре Петербурга. Горожанка позже рассказала, что упала в воду из-за того, что у нее резко закружилась голова.