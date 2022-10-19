В Петербурге 58-летней горожанке пришлось в суде доказывать, что она не умерла

В Петербурге 58-летней горожанке пришлось в суде доказывать, что она не умерла
Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Петербурженка узнала в банке о своей «смерти». Доказывать факт своей продолжающейся жизни женщине пришлось в суде.

По данным пресс-службы Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу, судебные приставы Северной Столицы признали предыдущий паспорт 58-летней петербурженки недействительным на основании ложного свидетельства о смерти.

Ранее выяснилось, что женщина при попытке оплатить ипотечный кредит в банке с изумлением обнаружила, что ее сняли с регистрационного учета, поскольку получили свидетельство о смерти на ее имя. Свидетельство предъявил в госорганы неизвестный петербуржец, на которого позже возбудили уголовное дело.

Пострадавшая обратилась за помощью к прокурору района. В результате суд удовлетворил исковые требования, и женщина получила новый российский паспорт.

Ранее Gazeta.Spb рассказывала, что мобилизованный петербуржец обратился в суд, чтобы уйти из минометчиков в артиллеристы.

новости СПб паспорт свидетельство о смерти


 

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