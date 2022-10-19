Российские врачи потребовали включить атопический дерматит в федеральный реестр льготного лекарственного обеспечения

Российские врачи потребовали включить атопический дерматит в федеральный реестр льготного лекарственного обеспечения
Фото: unsplash

Россиянам, страдающим от атопического дерматита, требуется помощь государства — об этом заявили врачи и эксперты со всей страны.

По информации МКRU, в России сильно недооценивают проблему атопического дерматита, которым страдает не менее 25–30% детей и от 2 до 10% взрослых. При этом каждый пятый человек с таким диагнозом имеет тяжелую форму заболевания, создающую серьезные проблемы в жизни.

По данным Минздрава, в России такой диагноз на данный момент имеют 271,5 тысячи человек. При этом само заболевание в нашей стране официально не относят к системным заболеваниям, что приводит врачей в недоумение. По словам заведующей одного из отделений Института иммунологии Елены Феденко, половина таких пациентов болеет с изнурительными симптомами.

«Лечение, которое до сих пор у нас применяется, не просто неэффективно, но и вредно. Недавно к нам привезли ребенка из Красноярска с тяжелой формой АтД, которого посадили на иммуносупрессоры, которые назначают при трансплантации органов. У него на фоне лечения развились гнойные гранулемы, нарушения в работе сердца, герпесвирусная инфекция, он чуть не умер. Это не просто помазал кремом и ввел гормоны — сначала пациент получает улучшение, а потом еще более тяжелое течение», — поделилась печальным случаем из практики Феденко.

Что интересно, экономическое бремя только тяжелой формы АтД среди взрослого населения России в течение 1 года составляет более 13 млрд рублей — это почти 3% бюджета здравоохранения страны в 2019 году. В среднем родители в регионах тратят на ребенка с АтД 8–12 тысяч рублей, что вынуждает их менять или бросать работу для более тщательного ухода за больным.

По словам врачей, в современном мире атопический дерматит — это хроническое заболевание, которое можно взять под контроль, даже если оно протекает тяжело. Для этого нужно включить его в категорию тяжелых системных заболеваний кожи и федеральный реестр льготного лекарственного обеспечения.

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