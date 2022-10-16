Отоларинголог рассказала, от чего можно умереть во сне

Отоларинголог рассказала, от чего можно умереть во сне. Фото: Pxhere

Отоларинголог рассказала, от чего можно умереть во сне. Фото: Pxhere

Выяснилось, что храп может стать одной из главных причин смерти человека во сне. Специалист объяснила, почему это может произойти.

В беседе с Ura.ru отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко пояснила, что храп является симптомом другого заболевания. Например, если это осложненный храп, то при легкой степени речь может идти об артериальной гипертензии, повышении артериального давления, или повышения внутричерепного давления.

Так, человек не высыпается, за этим приходит дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни. По словам Мальченко, храп с остановкой дыхания — это одна из самых частых причин смерти человека во сне.

Также эксперт заметила, что существуют разные виды храпа. Он может возникнуть при нарушении носового дыхания за заболеванием в полости носа, полипов, кисты и искривления перегородки.

При нормальном носовом дыхании он может появляться из-за проблем с небом, например, в при хроническом тонзиллите или аденоидах. Храп может возникнуть и при проблемах с лишним весом.

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