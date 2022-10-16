Гастроэнтеролог предупредила, что распознать заболевание печени может быть очень трудно

Гастроэнтеролог предупредила, что распознать заболевание печени может быть очень трудно
Гастроэнтеролог предупредила, что распознать заболевание печени может быть очень трудно. Фото: Unspalsh

Заболевание печени зачастую обнаружить не так просто, иногда это удается только после достижения серьезной стадии ее поражения.

Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко в интервью радио Sputnik объяснила, что пациенты часто узнают о наличии проблем проблем с печенью только на стадии цирроза. Дело в том, что ухудшение ее состояния может происходить достаточно долго без симптомов.

Определить поражение печени возможно при регулярных обследованиях, пояснила специалист. Когда в печени идет воспаление любой этиологии, может присутствовать дискомфорт или тяжесть в правом подреберье, а также слабость в организме, у человека могут возникать нарушения сна.

Кроме того, тревожными сигналами могут служить носовые кровотечения, отеки, кожный зуд, кровоточивость десен и повышенная температура.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пицца является оптимальным выбором среди фастфуда, но в ней не должно быть копченой колбасы.

гастроэнтеролог здоровье печень Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам объяснили, в чем заключаются риски при оформлении ипотеки с ...
На Дибуновской неизвестные домушники вынесли из квартиры двух гендиректоров ...
На Шаумяна двое с баллончиком под угрозой ножа лишили петербуржца денег
Мурашко назвал количество погибающих каждый год от остановки сердца россиян
Шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с РФ до уровня, который ...
После занятий в детском центре на Приморском 4-летний мальчик попал в ...
На Северном кладбище неизвестный забрал крест и надгробие с могилы жены ...
Отоларинголог рассказала, от чего можно умереть во сне