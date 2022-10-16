Гастроэнтеролог предупредила, что распознать заболевание печени может быть очень трудно

Гастроэнтеролог предупредила, что распознать заболевание печени может быть очень трудно. Фото: Unspalsh

Гастроэнтеролог предупредила, что распознать заболевание печени может быть очень трудно. Фото: Unspalsh

Заболевание печени зачастую обнаружить не так просто, иногда это удается только после достижения серьезной стадии ее поражения.

Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко в интервью радио Sputnik объяснила, что пациенты часто узнают о наличии проблем проблем с печенью только на стадии цирроза. Дело в том, что ухудшение ее состояния может происходить достаточно долго без симптомов.

Определить поражение печени возможно при регулярных обследованиях, пояснила специалист. Когда в печени идет воспаление любой этиологии, может присутствовать дискомфорт или тяжесть в правом подреберье, а также слабость в организме, у человека могут возникать нарушения сна.

Кроме того, тревожными сигналами могут служить носовые кровотечения, отеки, кожный зуд, кровоточивость десен и повышенная температура.

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