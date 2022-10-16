Диетолог объяснила, при каком условии пицца может стать самым полезным фастфудом

Фастфуд — вредная пища, но из нее специалист выделила самое полезное блюдо. Оказалось, что речь идет о пицце, но при соблюдении одного условия.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, пицца является оптимальным выбором среди фастфуда, но в ней не должно быть копченой колбасы. При этом в состав блюда должны входить сыр, грибы и большое количество томатов. Об этом специалист побеседовала с RT.

По словам Соломатиной, если речь идет о перекусе роллами, нужно ориентироваться на свежесть блюда, а от соевого соуса из ресторанов быстрого питания и вовсе отказаться.

В случае с картофелем лучше отдать предпочтение деревенскому и добавить к нему овощи. Майонез, по мнению диетолога, лучше не брать, так как в заведения быстрого питания он не очень высокого качества. Лучше взять томатный соус. Также булочку от бургера рекомендуется заменить на цельнозерновый хлеб, добавить туда побольше овощей, а с наггетсов убрать панировку.

Специалист добавила, что употребления холодных напитков во время приема пищи может быть вредно, так как они не дают нормально перевариться еде.

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