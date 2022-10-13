Диетолог назвала продукты, которые помогут сохранить нервы

Выяснилось, что некоторые продукты положительно сказываются на здоровье нервной системы и помогают укрепить ее. Полезно, например, есть бананы и шпинат.

По словам врача-диетолога сети лабораторий «Лабквест», члена национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, помогут нервной системе и травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые, а также творог. Эти продукты снижают уровень стресса. Об этом пишет URA.RU.

Специалист отметила, что травяные чаи (ромашка, мята, липа или боярышник) способствуют нормализации уровня кортизола в организме, а это, в свою очередь, позволяет нервной системе успокоиться. Цитрусовые же снижают уровень кортизола в крови.

Бурый рис, шпинат и бананы — это источник магния. Благодаря этим продуктам возникает своеобразный эффект анти-стресс, заметила Русакова. Кроме того, высвобождение серотонина происходит при участии триптофана, которого много в сыре, твороге, бобовых и цельнозерновых продуктах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что, испытывая стресс, люди сразу же обращаются за помощью к антидепрессантам, предварительно не испробовав другие, менее вредные, способы борьбы с нежелательным состоянием.