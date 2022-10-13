Психолог объяснила, как бороться со стрессом, не используя при этом таблетки

Психолог объяснила, как бороться со стрессом, не используя при этом таблетки. Фото: unsplash

Психолог объяснила, как бороться со стрессом, не используя при этом таблетки. Фото: unsplash

Все чаще, испытывая стресс, люди сразу же обращаются за помощью к антидепрессантам, предварительно не испробовав другие, менее вредные, способы. Они могли бы помочь более эффективно и безопасно.

Тяжелый информационный фон и сезонная депрессия, по мнению психолога Анны Рязановой, вынуждают людей идти на крайние меры и скупать пачками таблетки, чтобы поскорее избавиться от неприятного состояния. Между тем, есть другое решение.

В беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» эксперт объяснила, что, когда наступает сезонная депрессия, могут помочь занятия спортом, так как физические упражнения способствуют выбросу гормонов счастья. Также в сложный период можно обратить внимание на эфирные масла и дыхание. Существуют специальные дыхательные практики, которые могут помочь при панических атаках или тревожности.

Рекомендуется иметь дома искусственный источник яркого света. Он может поднять настроение и напомнить о летнем солнце.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «сердечные» капли могут быть опасны, поэтому не стоит снимать при их помощи стресс. Эти препараты противопоказаны для людей с хроническими заболеваниями печени, почек, анемическим синдромом, сниженной функцией надпочечников.