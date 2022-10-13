Психолог объяснила, как бороться со стрессом, не используя при этом таблетки

Психолог объяснила, как бороться со стрессом, не используя при этом таблетки
Психолог объяснила, как бороться со стрессом, не используя при этом таблетки. Фото: unsplash

Все чаще, испытывая стресс, люди сразу же обращаются за помощью к антидепрессантам, предварительно не испробовав другие, менее вредные, способы. Они могли бы помочь более эффективно и безопасно.

Тяжелый информационный фон и сезонная депрессия, по мнению психолога Анны Рязановой, вынуждают людей идти на крайние меры и скупать пачками таблетки, чтобы поскорее избавиться от неприятного состояния. Между тем, есть другое решение.

В беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» эксперт объяснила, что, когда наступает сезонная депрессия, могут помочь занятия спортом, так как физические упражнения способствуют выбросу гормонов счастья. Также в сложный период можно обратить внимание на эфирные масла и дыхание. Существуют специальные дыхательные практики, которые могут помочь при панических атаках или тревожности.

Рекомендуется иметь дома искусственный источник яркого света. Он может поднять настроение и напомнить о летнем солнце.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «сердечные» капли могут быть опасны, поэтому не стоит снимать при их помощи стресс. Эти препараты противопоказаны для людей с хроническими заболеваниями печени, почек, анемическим синдромом, сниженной функцией надпочечников.

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