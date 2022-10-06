Врач Ромасов рассказала о вреде сердечных капель в борьбы со стрессом

Врач Ромасов рассказала о вреде сердечных капель в борьбы со стрессом
Фото: unsplash

«Сердечные» капли: корвалол, валокордин и другие — опасны, поэтому не стоит снимать при их помощи стресс, предупредил врач-терапевт Иван Ромасов.

Бесконтрольный прием сердечных капель представляет серьезную опасность из-за побочных эффектов. По его словам, в их состав входит фенобарбитал — препарат из группы барбитуратов, который обладает мощным седативным и транквилизирующим действием и вызывает привыкание, пишет Lenta.ru.

Кроме того, врач выделил еще несколько побочных эффектов. В их число входит: сонливость, головная боль, головокружение, тошнота и рвота, сильное угнетение центральной нервной системы и органов дыхания.

Также врач отметил, что «сердечные» капли особенно противопоказаны для людей с хроническими заболеваниями печени, почек, анемическим синдромом, сниженной функцией надпочечников, при гипертиреозе, при хронических заболеваниях легких, депрессивном синдроме, при алкогольной и наркотической зависимости.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что врач Шеляпин раскрыл опасность каплей для носа.

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Врач Ромасов рассказала о вреде сердечных капель в борьбы со стрессом