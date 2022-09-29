Врач Шеляпин раскрыл опасность каплей для носа

Врач общей практики Борис Шеляпин рассказал о вреде самостоятельного лечения насморка и увеличения дозировки назальных капель.

По словам специалиста, сосудосуживающие капли являются адреномиметиками, которые, по сути, можно назвать аналогами адреналина. Если переборщить с дозировкой, то можно получить тот же эффект, что после 5-10 кружек кофе — станет нехорошо сердцу.

Самостоятельное увеличение количества капель может спровоцировать резкий скачок давления, особенно у гипертоников.

«Конечно, докапать капли до инфаркта, наверное, не получится. Но серьезное нарушение ритма, сердцебиения может быть», — отметил врач в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

У людей, которые не могут обходиться без капель для носа, начинает разрастаться слизистая оболочка носа. В этом случае со временем капли перестанут помогать и, чтобы решить проблему, потребуется оперативное вмешательство.

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