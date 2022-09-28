Врач Абакумов предостерег от лечения ОРВИ с помощью перекиси водорода

Врач доказательной медицины Олег Абакумов развеял мифы о лечении острой респираторной вирусной инфекции и предупредил об опасности некоторых методов.

Медик рассказал, что многие пытаются лечить простудные заболевания с помощью перекиси водорода и кока-колы.

«Знаете, что общего у перекиси водорода и кока-колы? Ими можно чистить раковину и лечить ОРВИ. Только есть нюанс: первое — правда, а второе — бред сивой кобылы», — отметил Абакумов.

По словам врача, по какой-то причине люди верят в это и продолжают ставить эксперименты над своим здоровьем, полоща горло газировкой и употребляя перекись внутрь, а иногда и все вместе. Абакумов предупредил, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя пить перекись водорода. Об этом пишут «Вести Подмосковья».

Он объяснил, откуда взялся этот миф про эффективность перекиси при лечении ОРВИ. Дело в том, что эта жидкость распадается на воду и кислород, поэтому многие верят, что клетки насыщаются этим кислородом. Однако это утверждение не подтверждено ни одним исследованием. При поступлении в организм кислород, наоборот, разрушает мембраны и рецепторы, а сама по себе перекись может вызвать ожоги и повреждения в организме. После ее употребления у человека могут появиться рвота, острое отравление и язва желудка.

«А знаете, каким ещё клеткам будет особо полезна дополнительная порция кислорода? Какие клетки потребляют больше кислорода и так быстрее размножаются? Правильно, раковые!», — добавил врач.

Абакумов также призвал не обольщаться, если после употребления перекиси не проявилось никаких побочных эффектов. По словам врача, это значит лишь то, что организм у пациента более крепкий, чем у других. Но и он, рано или поздно, может иссякнуть.

«Ваше право — можете и дальше принимать внутрь то, чем чистят санузлы, и относиться к своему телу, как к туалету», — заключил медик.

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