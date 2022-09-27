Терапевт Асанов: стресс привел к увеличению числа пациентов с деменцией в России

Врач-терапевт Тимур Асанов сообщил о росте числа пациентов с диагностированной депрессией в России. Такая тенденция связана с большим количеством стресса, в котором россияне живут уже не первый год, и пандемией коронавируса.

По словам врача, на первый план сейчас выходят неврологические болезни, такие как бессонница, мигрень и, реже, эпилепсия. Вместе с этим постоянно увеличивается количество пациентов с деменцией и болезнью Альцгеймера, сообщает «Ямал 1».

Одной из главных причин ухудшения памяти и появления начальных признаков деменции является стресс. Столкнувшийся с ним человек может перестать узнавать близких, начать забывать какие-то вещи. Кроме того, заболевание проявляется в виде склонности к бродяжничеству, когда человек не может избавиться от желания куда-то уйти.

«Увы, все чаще деменция сейчас развивается у достаточно молодых людей (от 50 лет). Память у многих в этом возрасте гораздо хуже, чем была у людей пятьдесят лет назад. Они забывают, что хотели сказать, не помнят, что собирались сделать», — заявил Асанов в беседе с «Общественной службой новостей».

Кроме того, к увеличению числа пациентов с деменцией могла привести пандемия коронавируса. Переболевшие ковидом, даже в легкой или средней степени, могут столкнуться с серьезными последствиями. У пациентов страдает нервная ткань головного мозга, на фоне чего развивается деменция, утомляемость, тревога, депрессия, апатия.

Как напомнил терапевт, в нынешнее время людям важно беречь себя от стресса. Чтобы облегчить состояние, нужно создать дома подходящие условия для восстановления и отдыха, соблюдать режим сна и бодрствования, проводить больше времени на свежем воздухе и правильно питаться.