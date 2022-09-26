Хирург-флеболог предупредил о последствиях ходьбы на каблуках

Хирург-флеболог Армен Авакян предостерег от регулярной ходьбы на каблуках тех, у кого есть проблемы с венами на ногах.

Врач рассказал в беседе с «Газетой.Ru», обладателем проблем с венами на ногах следует более ответственно подходить к покупке обуви. Неправильный выбор может спровицировать варикозную болезнь или усугубить ее, если она уже есть. Именно поэтому людям с таким недугом следует отказаться от обувь на каблуках.

Флеболог объяснил, что циркулирующая по венам нижних конечностей кровь движется снизу вверх. Во время движения у человека сокращаются мышцы голени, которые воздействуют на вены, тем самым стимулируя отток венозной крови от ног к сердцу. При длительном ношении обуви на высоких каблуках мышцы сталкиваются с большой нагрузкой и сильно напрягаются, из-за чего они перестают правильно поддерживать работу венозной системы.

Ухудшение оттока крови и увеличение давления в сосудах в итоге приводит к их расширению. На фоне этого возникают отеки, которые обычно начинают беспокоить человека к концу дня. Из-за этого вены становятся более слабыми, что способствует развитию варикоза.

«Негативно сказываются каблуки и на опорно-двигательной системе: излишней нагрузке подвергаются стопы, колени, позвоночник. Конечно, подобную обувь не стоит носить тем, кто страдает такими ортопедическими заболеваниями, как плоскостопие, артрит, дегенеративные изменения позвоночника», – отметил Авакян.

Кроме того, любители ходить на каблуках могут получить поперечное плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца стопы и молоткообразную или когтеобразную деформацию остальных. Обувь на каблуках негативно отражается на осанке, поскольку при ходьбе в ней смещается центр тяжести. Такое воздействие на позвоночник влечет за собой боли в спине. Зачастую подобная обувь приводит к проблемам и с коленными суставами.

Также флеболог порекомендовал не носить обувь на тонкой подошве с низкой амортизацией. Она не обеспечивает необходимую защиту ступни от нагрузок и способствует развитию плантарного фасциита. Не стоит выбирать и туфли с узким мысом. Из-за них в переднем отделе стопы нарушается кровообращение, а пальцы деформируются.

Чтобы сохранить здоровье нижних конечностей, врач посоветовал выбирать обувь с широким носом, поддерживающей стелькой, улучшенной амортизацией пятки, формоустойчивым задником, а также застежками или шнурками, позволяющими регулировать полноту. Авакян отметил, что такая ортопедическая обувь удерживает стопы в правильном положении и защищает их от нагрузок.

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