Специалисты рассказали, когда не рекомендуется есть творог

Творог является очень полезным продуктом, который богат кальцием и укрепляет кости, но оказалось, что есть его желательно не всем. В некоторых случаях полезные вещества не смогут усвоиться.

По словам экспертов, кальций — это не единственный элемент, который способен обеспечить здоровье костей. Для его усвоения необходимы витамины, среди которых есть группа D. Об этом пишет 74.ru.

Отмечается, что если витамина D нет, то кальций не поступит в костную систему в необходимом организму количестве. Причем речь не только о твороге, но и специальных таблетках с этим веществом.

Кроме того, употребление творога может привести к отекам. Чаще всего они появляются у людей, которые сидят на диете, например, безуглеводной или бессолевой.

Также, по словам специалистов, творог нельзя есть тем, у которых наблюдается аллергия на молочный белок, непереносимость продукта, заболевания почек, ожирение или атеросклероз.

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