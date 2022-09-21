Гинеколог предупредила, что чипсы и колбасы увеличивают риск развития рака яичников

Эксперт назвала продукты, употребление которых в конце концов может закончиться раком яичников, заболеванием щитовидной железы и другими серьезными последствиями.

О риске развития рака щитовидки и яичников в своем Telegram-канале рассказала гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина. По словам специалиста, если в рационе человека много продуктов с повышенным количеством простых углеводов, то значительно возрастает риск инсулинорезистентности из-за лишнего веса. Все лишнее, съеденное человеком, откладывается запасами на будущее.

Также избыток жировой ткани повышает риск развития сахарного диабета II типа и прогрессирования синдрома поликистозных яичников. Вредная еда оказывает негативное воздействие и на сердечно-сосудистую систему, потому что происходит повреждение стенок сосудов.

Каплина подчеркнула, что есть и такая еда, которая увеличивает риск развития рака. По большей части это продукты с трансжирами, среди которых колбасы, чипсы и выпечка.

В свою очередь, вредные привычки, например, алкоголизм, курение, увлечение фастфудом, могут стать причиной инсульта, инфаркта и преждевременного угасания репродуктивной функции.

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