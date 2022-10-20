В Приморском районе Петербурга построят школу и детский сад на 1000 мест

В Приморском районе Петербурга построят школу и детский сад на 1000 мест
Фото: сайт администрации Петербурга

В строящемся квартале «Юнтолово» в Приморском районе Петербурга в 2024 году появятся новый детский сад и школа. Всего оба учреждения смогут принять более 1000 детей.

Как сообщили в компании Главстрой Санкт-Петербург, в квартале между Юнтоловским проспектом и Ивинской улицей в Приморском районе Петербурга началось строительство детского сада и школы. Девелоперы планируют закончить строительство и ввести социальные объекты в 2024 году.

Внешний вид школы и детского сада будет соответствовать архитектурному стилю квартала «Юнтолово». Фасады учебных блоков и бассейна школы окрасят в традиционные цвета строений Северной Столицы. Вокруг новых зданий облагородят территорию при помощи деревьев и кустарников.

Новый детский сможет принять 200 детей из северо-восточной части строящегося квартала. Для комфорта петербуржцев в саду оборудуют 10 групп для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возрастов. Также в учреждении появится кухня-столовая, медицинский кабинет, залы для спортивных и музыкальных занятий, бассейн и так далее.

В свою очередь, новая школа сможет принять 825 учеников. Учреждение построят в юго-восточной части квартала почти на 200 тысячах квадратных метров.В школе, помимо учебных помещений, организуют блок бассейна с отдельным входом. Кроме того, для комфортного сообщения начальной и средней школы в здании оборудуют общешкольные пространства.

детский сад новости СПб приморский район строительство школа юнтолово


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Шесть бургеров во «Вкусно — и точка» подорожали из-за роста ...
В Приморском районе Петербурга построят школу и детский сад на 1000 мест
Володин: в России более 9500 многодетных отцов освободили от частичной ...
Владимир Путин упразднил Ростуризм и передал его функции Минэкономразвития
Семья погибшей под колесами Audi жительницы Калужской области собирается ...
Заслуженная артистка России Анна Большова насмерть сбила женщину в ...
В России остановят программу подключения школ к Wi-Fi
Россияне снова смогут скачивать приложение «ВКонтакте» через App Store