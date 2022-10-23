Восстановить ткани по-настоящему разбитого сердца может вылечить «гормон любви» окситоцин

«Результаты нашего исследования показывают, что, вполне вероятно, способность окситоцина стимулировать выработку стволовых клеток в значительной степени сохранилась в процессе эволюции и у людей. Окситоцин широко применяется в медицине в других целях, поэтому его назначение пациентам после инфаркта не кажется чем-то невообразимым. Даже если регенерация сердечных тканей будет лишь частичной, польза для пациентов может оказаться огромной», — заявили исследователи.