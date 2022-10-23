Восстановить ткани по-настоящему разбитого сердца может вылечить «гормон любви» окситоцин

Эксперимент на бьющихся сердцах рыбок доказал: лечение окситоцином помогает клеткам сердца регенерировать более успешно.
По информации Иносми, «гормон любви» или окситоцин не только способствует формированию привязанности и помогает испытывать приятные чувства, но и помогает лечить в буквальном смысле разбитое сердце.
Ученые из Мичиганского университета захотели выяснить, необходим ли окситоцин для восстановления клеток сердца в живом организме. Для этого исследователи рассмотрели регенерацию рыбок данио, которые умеют восстанавливать поврежденные органы, включая мозг, сетчатку, внутренние органы, кости и кожу.
Ученые обнажали бьющиеся сердца рыбок и осторожно прикладывали охлаждаемый жидким азотом металлический зонд к участку сердца примерно на 45 секунд. Затем команда зашивали полость и возвращали рыбок в аквариум. Затем ученые ввели нескольким рыбкам с повреждениями сердца ингибитор окситоцина. Исследователи обнаружили, что эти рыбки со временем выздоровели, однако в их сердцах рубцовой ткани было больше.
«Результаты нашего исследования показывают, что, вполне вероятно, способность окситоцина стимулировать выработку стволовых клеток в значительной степени сохранилась в процессе эволюции и у людей. Окситоцин широко применяется в медицине в других целях, поэтому его назначение пациентам после инфаркта не кажется чем-то невообразимым. Даже если регенерация сердечных тканей будет лишь частичной, польза для пациентов может оказаться огромной», — заявили исследователи.
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