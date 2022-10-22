Исследователи доказали, что средневековая чума оставила след в ДНК и повлияла на здоровье современных людей

По информации Nature, команда ученых из США, Канады и ряда стран Европы проанализировала ДНК из зубов 206 человек, похороненных до, во время и после пандемии в Лондоне и Дании, в том числе в чумных ямах. Исследователи искали ген ERAP2, который помогал пережить пандемию и дать человечеству потомство.