Исследователи доказали, что средневековая чума оставила след в ДНК и повлияла на здоровье современных людей

Международная группа исследователей провела свежее исследование, показывающее, что «черная смерть» или «чума» оставила глубокий след в геноме человека и продолжает влиять на здоровье современных людей.
«В пандемию, убивающую от 30 до 50 процентов населения, у людей обязательно происходит отбор защитных аллелей (вариаций генов). Люди, восприимчивые к циркулирующему патогену, погибают. Даже небольшое преимущество означает разницу между жизнью и смертью. Конечно, выжившие, которые достигли детородного возраста, передадут свои гены», — объяснил генетик-эволюционист Хендрик Пойнар.
Генетики выяснили, что «хорошие» версии ERAP2 до сих пор преобладают в популяции, но, перестав защищать людей от чумы, эта они стали приносить вред. Некоторые исследования связывают вариации гена с повышенной восприимчивостью к инфекционным, аутоиммунным заболевания, ревматоидному артриту и смертельно опасной системной красной волчанке.
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