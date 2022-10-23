Часы Apple помогли обнаружить раковую опухоль у школьницы по аномально высокому пульсу

Часы Apple помогли диагностировать рак у 12-летней девочки из США. Оказалось, устройство засекло аномально высокий пульс посреди сна школьницы.

По данным зарубежных СМИ, часы Apple Watch специфическим образом помогли диагностировать рак у 12-летней американки из Мичигана. В одну из ночей ее мать заметила, что часы на руке ее дочери издают громкие звуки. Оказалось, устройство посылало уведомления об аномально высоком пульсе.

«Это действительно странно, потому что раньше такого никогда не было», — заявила встревоженная женщина.

Мать сильно испугалась и отвезла дочь в больницу. Осмотревшие пациентку медики диагностировали воспаление аппендикса и провели операцию. Кроме того, врачи обратили внимание на нейроэндокринную опухоль, которая довольно редко встречается у детей. Опухоль удалить удалось, сейчас жизни ребенку ничего не угрожает.

«Если бы у нее не было этих часов, все могло быть намного хуже», — отметила в разговоре с американскими журналистами мать девочки.

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