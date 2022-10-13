Стало известно, чем параллельный импорт электроники и техники в России помешал покупателям

Сейчас продавцы электроники и бытовой техники в России уже успели освоить технологию «параллельную импорта», но это все равно не спасает от дефицита некоторой части товаров.

«Параллельный импорт» основывается на том, что зарубежные товары поставляются в Россию не напрямую от производителей, а через дружественные страны. К сожалению, даже этот способ в полной мере не обеспечил магазины достаточным количеством привычной для жителей России высокотехнологичной продукцией, среди которой, например, смартфоны и ноутбуки. Об этом пишет «РБК».

Участники рынка сделали прогнозы касательно того, будет ли удовлетворен спрос граждан на электронику в дальнейшем. Так, генеральный директор «Марвел-Дистрибуции» Алексеяй Мельников заметил, что параллельный импорт действительно начал работать, поэтому до потребителей в России доходит продукция ушедших из страны компаний. Однако эта схема, по мнению специалиста, не в силах полностью обеспечить российский рынок достаточным количеством товаров.

Количество

Подчеркивается, что в прежнем количестве различные электронные устройства достать негде, так как, в частности, смартфоны должны иметь сертификацию, русификацию, предустановленное российское программное обеспечение, а это, в свою очередь, трудно реализовать, если товар проходит через страну-посредника.

Цена

Своим мнением поделился и коммерческий директор интернет-магазина «Империя техно» Михаил Зинченко. Он рассказал, что цены на электронику в Европе продолжают увеличиваться из-за высокой инфляции. Так, каждые три месяца производители присылают новые прайс-листы, где повышение цены может быть вплоть до 7%. Кроме того, как подчеркнул специалист, в Европе могут выделить не очень большое количество техники, ее просто не хватает даже для того, чтобы сформировать фуру с ликвидным товаром.

Запасы и скорость доставки

Все дело в том, что когда техника разгружается на складе в России, все мелкооптовые покупатели уже определены, а товар поступает сразу на полку магазина или интернет-витрины. Никаких запасов на оптовых складах не остается. Отдельно можно выделить и немаленькие сроки доставки. Например, если электроника едет наземным транспортом, то из Европы от момента начала согласования заказа до получения его в Москве может пройти четыре недели. В случае с техникой Apple плечо логистики очень короткое, и она доставляется самолетами.

Блокировка программ

У конечного потребителя также есть опасения, что могут возникнуть сложности с установкой программ и активацией гаджетов, так как все необходимое в любой момент может быть заблокировано или удалено для граждан России.

И рост цен на продукцию с каждой поставкой в рамках схемы параллельного импорта останавливаться не собирается. Дружественные страны понимают, что в России наблюдается высокий спрос и дефицит высокотехнологичной продукции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что развитие отечественной электронной промышленности в ближайшие годы будет финансироваться на беспрецедентном уровне, заявил в августе премьер-министр России Михаил Мишустин. Предлагалось осуществлять поставленные задачи в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию.