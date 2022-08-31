Мишустин заверил, что отечественная электроника получит беспрецедентное финансирование

По словам премьера-министра России Михаила Мишустина, развитие российской электронной промышленности в ближайшие годы будет финансироваться на беспрецедентном уровне.

На технологической сессии по электронике 30 августа Мишустин отметил, что электроника — это важнейшее направлением на пути достижения технологического суверенитета России. Как считает премьер-министр, в настоящее время необходимо активно развивать собственное профильное машиностроение, а также производство технологического, вспомогательного оборудования и компонентов.

Мишустин предлагает осуществлять поставленные задачи в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию.

Таким образом, отрасль будет получать «беспрецедентное финансирование». По словам Мишустина, планы уже построены на восемь лет.