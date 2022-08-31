Мишустин заверил, что отечественная электроника получит беспрецедентное финансирование

Мишустин заверил, что отечественная электроника получит беспрецедентное финансирование
Мишустин заверил, что отечественная электроника получит беспрецедентное финансирование. Фото: kremlin.ru

По словам премьера-министра России Михаила Мишустина, развитие российской электронной промышленности в ближайшие годы будет финансироваться на беспрецедентном уровне.

На технологической сессии по электронике 30 августа Мишустин отметил, что электроника — это важнейшее направлением на пути достижения технологического суверенитета России. Как считает премьер-министр, в настоящее время необходимо активно развивать собственное профильное машиностроение, а также производство технологического, вспомогательного оборудования и компонентов.

Мишустин предлагает осуществлять поставленные задачи в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию.

Таким образом, отрасль будет получать «беспрецедентное финансирование». По словам Мишустина, планы уже построены на восемь лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что фонд развития промышленности Санкт-Петербурга выдаст заем в размере одного миллиарда рублей компании «Вириал».

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