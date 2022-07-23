Фонд развития промышленности Петербурга выдаст компании миллиард рублей

Фонд развития промышленности Петербурга выдаст компании миллиард рублей
Проект будет реализован на уже действующем производстве. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Фонд развития промышленности Петербурга выдаст заем в размере одного миллиарда рублей компании «Вириал». Деньги выделяются в рамках импортозамещения после отказа западных компаний, которые обеспечивали 70 процентов российской промышленности инструментами, сотрудничать с Россией.

На выделенные деньги планируется производство твердосплавных пластин для создания режущего инструмента и проведения фрезерных, токарных и отрезных операций. Новое производство, по предварительным данным, должно будет производить до 6,2 миллиона изделий в год.

Как сообщает РБК, это самый крупный заем, выданный российскому предприятию. Проект будет реализован на территории инструментального завода в Сестрорецке и создаст новые рабочие места.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о петиции в поддержку крупных сервисов, занимающихся рекламой в интернете. Поправки в закон «О рекламе» могут сказаться неблагоприятно на деятельности компаний и жизни обычных граждан, так как создаст монополиста в рекламной сфере.

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