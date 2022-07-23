IT-сообщество выступило против поправок в закон о рекламе

IT-сообщество выпустило петицию «Поддержка команды Авито ИТ-сообществом России» с обращением к Михаилу Мишустину против внесения поправок в закон о рекламе. Данная петиция направлена на содействие и поддержку крупнейших интернет-компаний России.

Напомним, что в закон «О рекламе» вносятся поправки, которые будут жестко регулировать рекламу от физических лиц в интернете. Все рекламные публикации должны будут проходить через единого государственного оператора. Это не только сократит количество мест в IT-отрасли, так как нужно будет меньшее количество сотрудников для поддержания устойчивой работы системы, но и создаст монополиста в сфере рекламы в интернете.

— Михаил Владимирович, мы хотим работать в России, хотим строить свои проекты здесь, хотим делать жизнь людей удобнее и лучше на Родине. Очень просим Вас сформулировать однозначную позицию Правительства по отношению к разрушительным законодательным инициативам…, — обращаются к Мишустину создатели петиции.

Подписать петицию и поддержать интернет-компании и российские сервисы, такие как «Юла», HeadHunter, Avito, можно на платформе change.org. Принятие поправок окажет неблагоприятное влияние не только на сами компании, но и скажется на жизни граждан, которые уже привыкли пользоваться данными сервисами.

Сотрудники компании Avito высказали свою позицию к данным поправкам. Для них такие нововведения остаются непонятны, так как все это время крупные российские компании помогали развиваться как российской экономики, так и бизнесу.