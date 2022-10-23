«Так круто сохранить чью-то жизнь»: Олег Тиньков с благодарностью упал на колени перед немкой, пожертвовавшей ему свой костный мозг

&#171;Так круто сохранить чью-то жизнь&#187;: Олег Тиньков с благодарностью упал на колени перед немкой, пожертвовавшей ему свой костный мозг
Фото: кадр из фильма Фонда семьи Тиньковых "Молодая кровь" на YouTube

Больной лейкемией Олег Тиньков встретился со своим донором в Германии. Миллиардер встал перед женщиной в слезах на колени.

По информации Starhit, два года назад страдающему лейкемией Олегу Тинькову сделали пересадку костного мозга. Три курса химиотерапии не принесли нужного эффекта, поэтому предприниматель решился на поиски донора. Миллиардер нашел нужного человека в Германии в городе Франкфурт.

Бизнесмен ранее говорил со спасшей ему жизнь женщиной по телефону, а сегодня он увиделся с ней лично. Тиньков пришел к немке домой и сказал, что рад знакомству с ней. А потом встал перед спасительницей на колени со словами: «Спасибо огромное».

«Долгожданная встреча с донором Сандрой. Было очень эмоционально, это, вероятно, так круто сохранить чью-то жизнь. Посидели, выпили и поговорили. Немцы все-таки молодцы… усвоили все исторические уроки, и теперь, пожалуй, самые человечные в Европе. Сегодня у меня как раз три года с момента диагноза, и когда я впервые услышал это гадкое и страшное слово «лейкемия», — рассказал о встрече Тиньков.

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