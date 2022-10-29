Немецкий галерист заявил о казусе с картиной Мондриана: «Нью-Йорк сити 1» 77 лет провисела вверх тормашками

По информации зарубежных СМИ, работа голландского художника Пита Мондриана «Нью-Йорк сити 1», выставленная в германском музее, могла десятилетиями провисеть на стене в перевернутом виде. Такое предположение сделала куратор выставки, посвященной абстракционисту, Сузанне Майер-Бюзер.

Картина принадлежит галерее Художественного собрания земли Северный Рейн — Вестфалия в Дюссельдорфе. Полотно состоит из горизонтальных и вертикальных линий, образующих под прямыми углами абстрактную сетку. Работа выполнена при помощи разноцветных полос клейкой ленты.

Свое предположение Майер-Бюзер подкрепляет тем, что недавно увидела фотографию картины, сделанную вскоре после смерти художника в 1944 году — на ней видно, что предмет искусства изначально повернут на 180 градусов. Тем не менее переворачивать картину назад не собираются, поскольку тот факт, что работа десятилетиями демонстрировалась вверх ногами, уже является неотъемлемой частью ее истории.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что нацгалерея США заявила: картину «Девушка с флейтой» написал не Ян Вермеер