Нацгалерея США: «Девушку с флейтой» написал не Ян Вермеер

Нацгалерея США: &#171;Девушку с флейтой&#187; написал не Ян Вермеер
Фото: unsplash

Нацгалерея США заявила, что картину «Девушка с флейтой» написал не Ян Вермеер. Кроме того, эксперты галереи предположили, что сам Вермеер не был гением-одиночкой и был окружен кругом художников-коллег.

ПО данным ТАСС, Национальная художественная галерея США пришла к заключению о том, что находящаяся в ее собрании картина «Девушка с флейтой» не принадлежит кисти нидерландского живописца Яна Вермеера Делфтского. Сомнения по поводу авторства этой работы существовали и ранее.

Установить личность оригинального автора работы невозможно — у галереи нет архивных данных ни о ком из современников Вермеера, равно как и о нем самом.

Эксперты галереи также выдвинули предположение о том, что существовала мастерская Вермеера, включающая круг его учеников и работавших с ним других художников. В результате голландец не был гением-одиночкой, вопреки бытующему до сих пор убеждению.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что пассажир «Аллегро» пытался вывезти в Финляндию ценную картину XX века.

авторство Вермеер Девушка с флейтой картина


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Американский обозреватель предупредил о серьезных последствиях для всего ...
В Петербурге подсчитали средний возраст городских невест и женихов этого лета
Дом Книги распахнет двери для петербуржцев в Доме Зингера уже в ноябре
Комик Джимми Карр схлопотал от родного отца иск в суд за скабрезные шутки ...
Вопреки судам и трауру: папарацци заметили в Санта-Барбаре веселящихся ...
Французские ученые объявили о работе над вакциной от ожирения
Ученые доказали, что поглаживание собак улучшает ментальное здоровье людей
Новая соцсеть QR`ME будет автоматически маркировать все фото и видео ...