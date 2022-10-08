Нацгалерея США: «Девушку с флейтой» написал не Ян Вермеер

Нацгалерея США заявила, что картину «Девушка с флейтой» написал не Ян Вермеер. Кроме того, эксперты галереи предположили, что сам Вермеер не был гением-одиночкой и был окружен кругом художников-коллег.

ПО данным ТАСС, Национальная художественная галерея США пришла к заключению о том, что находящаяся в ее собрании картина «Девушка с флейтой» не принадлежит кисти нидерландского живописца Яна Вермеера Делфтского. Сомнения по поводу авторства этой работы существовали и ранее.

Установить личность оригинального автора работы невозможно — у галереи нет архивных данных ни о ком из современников Вермеера, равно как и о нем самом.

Эксперты галереи также выдвинули предположение о том, что существовала мастерская Вермеера, включающая круг его учеников и работавших с ним других художников. В результате голландец не был гением-одиночкой, вопреки бытующему до сих пор убеждению.

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