Пассажир «Аллегро» пытался вывезти в Финляндию ценную картину XX века

Пассажир &#171;Аллегро&#187; пытался вывезти в Финляндию ценную картину XX века
Картину изъяли. Фото: Выборгская таможня

Таможенники в Выборге задержали пассажира поезда «Аллегро», который пытался уехать в Финляндию с ценной картиной в багаже.

Как сообщили в Выборгской таможне, произведение искусства нашли в чемодане пассажира во время досмотра. Эксперты установили, что картина «Серый день» была создана в XX веке и является культурной ценностью.

Картину изъяли. Фото: Выборгская таможня

По закону, для вывоза картин и скульптур, созданных более 50 лет назад, необходимо оформлять пассажирскую таможенную декларацию. Перемещение через границу должно осуществляться только на основании заключения из Минкультуры РФ.

Картину изъяли, а на пассажира составили административные протоколы.

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