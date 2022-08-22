В Сланцах обокрали дом настоятеля прихода Серафима Саровского

Домушник оставил настоятеля церковного прихода из Сланцев без серебряных крестов и налички.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером в субботу в полицию в Сланцах обратился 48-летний настоятель прихода Серафима Саровского, проживающий в частном доме на Малопольской улице.

В заявлении он написал, что неизвестные преступники пробрались в его двухэтажный кирпичный дом через окно на первом этаже. Добычей воров стали пять серебряных наперсных крестов с полудрагоценными камнями и 120 тысяч рублей наличными. Украденные кресты настоятель оценил в 600 тысяч рублей.

На месте работала следственно-оперативная группа. Специалисты изъяли следы обуви, фонарик и видеозапись. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка из Металлостроя лишилась 1,2 млн рублей после разговора с мошенником.