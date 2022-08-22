Пенсионерка из Металлостроя лишилась 1,2 млн рублей после разговора с мошенником

Телефонный мошенник обманул пожилую жительницу Колпинского района на 1,2 миллиона рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, жертвой мошенника стала 64-летняя женщина, проживающая на улице Плановая в Металлострое. Она рассказала полицейским, что на прошлой неделе ей позвонил мужчина и представился сотрудником безопасности Центробанка. Незнакомец сказал, что накопления пенсионерки находятся в опасности и, чтобы их спасти, нужно перевести средства на безопасный счет.

Доверчивая женщина повелась на удочку злоумышленника и пошла в салон связи, где перевела на указанный счет 1 миллион 267 тысяч рублей.

Решается вопрос уголовного дела, мошенника разыскивают.

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