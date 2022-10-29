Американские хирурги удалили больному гигантскую опухоль мозга, проросшую до ноздрей

Хирурги из США удалили пациенту опухоль мозга, проросшую до ноздрей. Теперь мужчина ходит с протезом части черепа.

По данным пресс-службы Методистской больницы Хьюстона, американские нейрохирурги удалили гигантскую опухоль головного мозга у местного пенсионера. Менингиома, поразила лобную долю мозга 70-летнего жителя Луизианы.

Образование распространилось на пазухи и глазницы и начала спускаться в ноздри больного. Для удаления такой атипичной опухоли мужчине посоветовали «найти лучшего нейрохирурга в стране». Во время операции хирурги использовали технологии, недоступные пять или десять лет назад. Среди них — виртуальная реальность и 3D-печать для части черепа, которую удалили во время операции.

Так ученым было нужно создать стабильный и надежный барьер между мозгом и носом, чтобы избежать осложнений. Они заполнили пространство, занимаемое опухолью, фрагментом мышцы, которую также снабдили кровеносными сосудами.

Операцию прободила команда из более чем 50 человек, а сам пенсионер за два с половиной года перенес девять операций по удалению опухоли.

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