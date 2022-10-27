Невролог объяснил, что необходимо сделать в первую очередь при подозрении на инсульт

В случае обнаружения у человека симптомов, свидетельствующих об остром нарушении мозгового кровообращения, необходимо знать, как действовать. Верная последовательность и вовремя принятые решения помогут спасти жизнь пациенту и довезти его до больницы.

Главный специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Игорь Вознюк в беседе с «Петербургским дневником» заявил, что самый яркий признак, указывающий на опасное положение человека, — это когда он спал и не проснулся, либо резко перестал бодрствовать. Такое положение дел очень вероятно свидетельствует о нарушении в мозговой деятельности, поэтому нужно сразу вызвать скорую помощь и провести срочную госпитализацию. По словам специалиста, уточнить причины состояния необходимо в течение часа, после чего за 4,5 часа начать лечение.

При инсульте могут наблюдаться нарушения движения в половине тела, нарушение чувствительности и нарушение речи. Симптомы, как правило, проявляются внезапно, и обо всем этом нужно сообщить медикам.

Госпитализация

Так, при разговоре с диспетчером скорой помощи крайне важно зафиксировать точное время появления симптомов. После этого необходимо описать, как выглядит и что чувствует пациент. При этом каждое изменение в состоянии больного нужно соотносить со временем.

В случае, если симптомов много, и они крайне серьезные, есть вероятность повреждения или разрыва крупного сосуда. В таком случае человека могут направить в стационар, который обладает необходимой хирургической помощью. Речь идет о региональных сосудистых центрах, их в Петербурге 9. Все они равномерно распределены по территории города, поэтому время доставки в стационар не должно превысить 20 минут.

План действий до прибытия специалистов

Врач заявил, что до приезда специалистов, необходимо обеспечить пациенту безопасные и комфортные условия. В частности, проверить, нет ли риска задохнуться, не сопровождается ли заболевание рвотой и нет ли риска аспирации. При наличии тонометра нужно замерить давление, а также создать возвышенное положение для головы. В случае высокого давления необходимо спросить у человека, принимал ли он какие-либо препараты.

В большинстве случаев человек сам начинает понимать, что с ним происходит что-то странное, поэтому время на вызов скорой есть. Врач отметил, что мозг очень сложно устроен, у него много систем защиты, поэтому моментальное отключение до комы бывает крайне редко.

Вознюк предостерег, что нельзя игнорировать первые симптомы инсульта. Если в первый раз он отпустил, то дальше может быть хуже. Необходимо сразу после произошедшего обратиться к врачу и сказать, что произошла атака.

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