Кардиолог назвал наиболее опасные для сердца продукты, которых лучше избегать

Кардиолог назвал наиболее опасные для сердца продукты, которых лучше избегать. Фото: Pxhere

Кардиолог назвал наиболее опасные для сердца продукты, которых лучше избегать. Фото: Pxhere

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно повышает неправильное питание. Эксперт рассказал, что в рационе человека может заставить сердце страдать.

Самыми опасными для сердца могут стать такие продукты, которые содержат трансжирные кислоты, предупредил врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью радио Sputnik.

Трансжиры появляются в процессе гидрогенизации, — при нем жидкие жиры трансформируются в твердые. Как правило, трансжиры используют в не очень качественной кулинарии. Они могут возникнуть при длительной жарке картофеля фри, или производстве печенья. По мнению специалиста, именно трансжиры представляют самую большую опасность для сердца, так как организм не знает, что с ними делать из-за того, что эти элементы неестественны.

Кроме того, не меньшую опасность для здоровья представляют продукты из переработанного мяса и пережаренная пища. Кардиолог предупредил, что к красному мясу, сахару и мучным изделиям нужно относиться с большой осторожностью.

Так, например, в колбасы и сосиски по технологии производства замешивается жир. В случае, если продукты слишком сильно обжарены, или, быть может, пережарены, в них образуются опасные вещества, в результате может проявиться повреждение сосудов.

Касательно красного мяса специалист заметил, что в кругах экспертов оно считается не очень полезным, его необходимо употреблять раз в неделю. Сладкое, в свою очередь, тоже представляет опасность для сердца, но в небольших количествах позволить употребление таких продуктов можно. Мучные изделия не так сильно опасны, но могут привести к ожирению и нарушению углеводного обмена, заметил Ашихмин.

При этом все перечисленные группы продуктов способствуют риску развития инфаркта и инсульта. Избыточное употребление еды из перечисленных групп приводит к росту атеросклеротических бляшек в сердце. В самой негативной перспективе все может закончиться инфарктом миокарда или инсультом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для сохранения здоровья и продления жизни специалист призвал следовать несложным правилам. . Речь идет о правильном сне, сбалансированном питании, активности и отказе от вредных привычек.