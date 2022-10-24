Терапевт перечислил несколько привычек, продлевающих жизнь человека

Для сохранения здоровья и продления жизни специалист призвал следовать несложным, но важным правилам. Речь идет о правильном сне, сбалансированном питании, активности и отказе от вредных привычек. Ничего необычного в этом нет, однако придерживаются рекомендаций далеко не все.

Заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте, врач-терапевт, гастроэнтеролог Михаил Кобрянов напомнил, что улучшить здоровье помогут не только умеренная, но и интенсивная физическая активность, в частности, ходьба, катание на роликовых коньках и активный отдых. Об этом и других полезных привычках эксперт поговорил с агентством «Прайм».

Физическая активность

Кобрянов отметил, что согласно данным многих исследований, регулярная физическая активность помогает профилактике и лечению неинфекционных заболеваний. Например, это помогает в борьбе с болезнями сердца, нарушением мозгового кровообращения и диабетом. Кроме того, физическая активность способствует предотвращению гипертонической болезни, поддержанию нормального веса. Также занятие спортом может улучшить психическое здоровье и в целом повысить качество жизни.

Рекомендуется уделять не менее 150-300 минут в неделю аэробной физической активности умеренной интенсивности, и, кроме того, важным правилом, которое поможет продлить жизнь, может стать здоровое питание.

Здоровое питание

Так, в свой рацион питания нужно каждый день включать фрукты, овощи и бобовые, заметил специалист. А вот свободные сахара должны составлять менее 10% от общей потребляемой энергии, — это эквивалентно 50 г на человека с нормальным весом, который потребляет около 2 000 калорий в день. Для лучшего же эффекта они должны составлять менее 5% от общей потребляемой энергии.

Кобрянов заметил, что жиры не должны превышать 30% от общей потребляемой энергии, и предпочтение нужно отдавать ненасыщенным жирам, которые содержатся в рыбе, авокадо и орехах, а также в подсолнечном, соевом, рапсовом и оливковом масле. Потребление насыщенных жиров, в свою очередь, необходимо сократить до менее 10%, и трансжиров до менее 1% от общей потребляемой энергии.

Для соли тоже действует свое правило. По словам эксперта, ее потребление необходимо сократить до одной чайной ложки в день, включая наличие указанного элемента в готовых продуктах.

Режим труда

Врач подчеркнул, что для поддержания здорового образа жизни также важна правильная гигиена труда и отсутствие перенапряжения и переутомления, иначе могут появиться патологии опорно-двигательного аппарата и периферической нервно-мышечной системы и заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что постоянная жажда может свидетельствовать о развитии несахарного диабета. Эта патология достаточно распространена и встречается даже у детей до 12 месяцев.