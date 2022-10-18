Врач объяснила, о чем может свидетельствовать постоянное чувство жажды

Врач объяснила, о чем может свидетельствовать постоянное чувство жажды. Фото: Unsplash

Врач объяснила, о чем может свидетельствовать постоянное чувство жажды. Фото: Unsplash

Когда человеку постоянно хочется пить, то есть риск развития несахарного диабета.

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, это патология достаточно распространена и встречается даже у детей до 12 месяцев. Об этом специалист рассказала в своем Telegram-канале.

Всего выделяют три главные формы несахарного диабета. Как правило, они отличаются степенью воздействия на организм. Так, в одном случаи виновниками заболевания являются почки или гипоталамус, а во втором — психогенное состояние. Павлова заметила, что несахарный диабет может случиться и во время беременности из-за незрелости почечной системы.

Для подтверждения диагноза необходимо пройти ультразвуковое исследование и магнитно-резонансную томографию, а также пройти пробы с водой. Специалист подчеркнула, что здоровому человеку в норме требуется около 35 миллилитров воды на один килограмм веса в сутки.

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