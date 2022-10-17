Кардиолог объяснила, когда высокое давление может быть не опасно

Кардиолог объяснила, когда высокое давление может быть не опасно. Фото: Pxhere

Кардиолог объяснила, когда высокое давление может быть не опасно. Фото: Pxhere

В некоторых случаях давление может выходить за рамки, но не вредить человеку. Специалист назвала 3 признака, когда паниковать не стоит.

Нормальное артериальное давление в покое не должно превышать 140 на 90 мм рт. ст. Однако не всегда эти значения остаются такими. Врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале рассказала, как понять, что повышенное давление не опасно.

Так, по мнению эксперта, оно должно быть периодическим и недолгим. Скачки давления, например, повышение на полчаса-час, не вредят здоровью. Тем не менее, опасна гипертоническая болезнь, когда давление повышено на протяжении недель, месяцев, или даже лет.

На протяжении всего активного дня у человека давление повышено, так как его сосуды всё время находятся в напряжении. Подобные ситуации приводят к изнашиванию сосудов, в них быстро начинают расти атеросклеротические бляшки, которые рано или поздно начнут лопаться, и будут образовываться тромбы, развиваться инфаркты и инсульты, заметила Кореневич.

Специалист заметила, что на протяжении дня давление может меняться много раз. На это влияют эмоциональные всплески, физическая активность.

Второе, когда не нужно бросаться в панику, если при высоком давлении вам плохо. По словам врача, хуже, если высокое давление вообще никак не чувствуется, это может быть крайне опасно.

Третья ситуация, когда при обследовании врачи не находят у человека ничего серьезного. Как правило, людей, которые никогда не переживали скачков давления, специалисты не могут обнаружить серьезных отклонений. А вот у страдающих гипертонией анализы покажут много нарушений, и вот как раз эту группу людей заставить людей сложнее всего, так как они себя чувствуют нормально при повышенном давлении.

При этом врач предупредила, что даже при неопасных скачках давления не стоит пускать всё на самотек и игнорировать их. Необходимо разобраться, почему происходят отклонения.

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