Минздрав в 2023 году запустит проект по дистанционному наблюдению за здоровьем диабетиков

Минздрав разработал проект по дистанционному наблюдению за пациентами с диабетом — его планируют запустить уже в 2023 году.

По данным пресс-службы Минздрава, на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов опубликован проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Ведомство планирует начать его испытания в 2023 году.

«В соответствии с проектом постановления с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. будет проходить пилотный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациента с артериальной гипертензией и сахарным диабетом с помощью цифровой платформы диагностических сервисов», — отметили в Минздраве.

В рамках проекта в России сформируют целевую модель дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента и определят параметры цифровой трансформации диспансерного наблюдения с помощью внедрения современных технологий. Также Минздрав планирует отработать медико-технические требования к «персональным медицинским помощникам».

Проект направлен на повышение приверженности пациента лечению, соблюдение графика ежедневных измерений показателей состояния здоровья, а также на своевременное информирование врача о развитии клинически важных событий, требующих коррекции лечения.

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