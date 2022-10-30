Российские дилеры заявили, что к 2023 году в стране иссякнут запасы иностранных автомобилей

Российские дилеры заявили, что к 2023 году в стране иссякнут запасы иностранных автомобилей
Фото: unsplash

Российские дилеры заявили, что до конца года при худшем сценарии на отечественном авторынке могут закончиться иномарки. Надежду подогревают лишь российские и китайские производители, не снижающие темпы производства.

По информации ТАСС, российские автодилеры сообщили о дефиците иностранных автомобилей в стране —запасов иномарок, в зависимости от модели, хватит до начала 2023 года. Надежду на улучшение ситуации на рынке дает только возобновление отечественных производств и приход китайских брендов.

Пресс-секретарь ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вера Павлова заявила, что параллельный импорт автомобилей не смог реализовать свои возможности в должном объеме, что вынудило дилеров прорабатывать как варианты логистических цепочек, так и алгоритмы оформления официальных документов для импортируемых автомобилей.

«Сегодня мы видим минус 60% по итогам девяти месяцев и дефицит практически по всем брендам. На складах дилеров если и есть остатки машин, то это критические цифры, которые не могут удовлетворить спрос. Возобновление российских производств вкупе с приходом новых брендов дружественных стран дает надежду на улучшение ситуации для наших покупателей в 2023 году. Сейчас, к сожалению, только подтверждается прогноз падения рынка практически в три раза», — заявила Павлова.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что около 2 тысяч петербуржцев сохранят на год свои рабочие места на заводе Nissan.

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