Около 2 тысяч петербуржцев сохранят на год свои рабочие места на заводе Nissan

Завода Nissan в Петербурге сохранит рабочие места на год для своих сотрудников.

По информации ТАСС, представитель профсоюза Nissan Петр Принев заявил, что примерно 2 тысячи сотрудников завода Nissan в Петербурге сохранят рабочие места на год при переходе предприятия к новому собственнику.

«На данном этапе прорабатывается вариант со сменой собственника. В этом случае работников автоматически переводят к новому собственнику НАМИ с сохранением трудовых договоров, всех льгот и с гарантией сохранения рабочих мест в течение 12 месяцев», отметил Принев.

Таким образом, оплачиваемый простой с сохранением 2/3 оклада, подписанный работниками до 31 декабря 2022 года, продолжается.

«До работников со стороны администрации регулярно доводится информация о ситуации и даются необходимые разъяснения по возникающим вопросам, в том числе и по ситуации со сменой собственника», уточнил представитель Nissan.

Напомним, что ранее исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», «Автоваз» займется послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan и поставкой запчастей.

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