В Петербурге стартовало серийное производство квадрокоптеров от «Алмаз-Антей»

В Петербурге стартовало серийное производство квадрокоптеров от &#171;Алмаз-Антей&#187;
В Петербурге стартовало серийное производство квадрокоптеров от "Алмаз-Антей". Фото: unsplash

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» запустил в Северной столице серийное производство квадрокоптеров на площадке Обуховского завода. Планируется, что до конца текущего года будет выпущено около тысячи беспилотников.

В пресс-службе компании отметили, что их выпуск обойдется по цене, которая значительно ниже зарубежных аналогов, а первые 400 изделий соберут уже в ноябре. Об этом пишут РИА Новости.

Подчеркивается, что дроны будут выполняться по схеме «квадрокоптер», а за основу проекта взят востребованный и удобный функционал. Проект был разработан специалистами в рамках программы по диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Как рассказали в пресс-службе, комплект состоит из самого беспилотника, двух сменных аккумуляторов, планшетного компьютера с установленным программным обеспечением, пульта управления, комплекта для передачи видео на мобильное устройство, комплекта запасных лопастей и ключа для их установки, а также соединительных кабелей с зарядными устройствами. При этом зарядить дрон можно и от обычной розетки, и от аккумулятора автомобиля.

Запустить продажи БПЛА планируют до конца года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Обуховский завод может стать главной точкой развития импортозамещения в Санкт-Петербурге.

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