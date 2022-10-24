С петербургского Обуховского завода в ноябре взлетят беспилотники

На Обуховском заводе в Петербурге планируется запуск производства беспилотников.

До этого уже ходили разговоры о необходимости уделять больше внимания выпуску дронов, но предполагалось, что этим займутся компании, уже имеющие собственные образцы и работающие на рынке госзаказа. Однако частников потеснит холдинг «Алмаз-Антей», в который уже в ноябре войдет руководитель «Обуховского завода» Михаил Подвязников. Об этом пишет «Мойка78».

По данным пресс-службы Минпромторга, петербургские беспилотники будут производить по модели квадрокоптеров. Сборка и все компоненты приборов будут отечественными. БПЛА планируется адаптировать к российскому климату. Уточняется, что первые образцы выйдут на рынок в ноябре. К концу году специалисты хотят выпустить до 1 000 штук.

Уточняется, что заявление о начале производства беспилотников появилось на фоне реорганизации Обуховского завода. Так, например, к заводу присоединилось АО «Конструкторское бюро специального машиностроения», инженеры которого недавно создали принтер для изготовления комплектующих для космической и медицинской отраслей, а для выпуска БПЛА некоторые детали нужно будет печатать.

Есть вероятность, что Обуховский завод станет главной точкой развития импортозамещения в Северной столице.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для обеспечения безопасности и развития Северного морского пути Роскосмос и Минвостокразвития планируют запустить 9 спутников на орбиту.