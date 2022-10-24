На орбите появится 9 спутников для безопасности и развития Северного морского пути

На орбите появится 9 спутников для безопасности и развития Северного морского пути. Фото: Pxhere

На орбите появится 9 спутников для безопасности и развития Северного морского пути. Фото: Pxhere

Девять спутников на орбиту планируют запустить Роскосмос и Минвостокразвития для обеспечения безопасности и развития Северного морского пути.

Как сообщает «Ямал1», космические аппараты будут предоставлять гидрометеорологические данные, вести радиолокационное наблюдение, а также «раздавать» высокоскоростной интернет.

Отмечается, что вопросы арктической спутниковой группировки для безопасного судоходства по СМП обсудили руководители федеральных структур. В результате было принято решение, что к 2024 на орбиту будут выведены 2 спутника «Арктика-М», которые необходимы для гидрометеорологии, а уже после этого еще 2 «Кондор-ФКА» и 1 «Обзор-Р», целью которых будет радиолокационное наблюдение.

К 2026 году планируется запустить еще 4 аппарата «Экспресс-РВ», которые нужны для распространения широкополосного интернета. Отмечается, что в первую очередь при выборе спутников для орбитальной станции госкорпорация ориентировалась на запросы пользователей Северного морского пути.