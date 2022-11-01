Глава СК Бастрыкин поручил доложить о подробностях пожара в доходном доме Фокина

Председатель СК Бастрыкин поручил разобраться в пожарах в доходном доме Фокина. Возгорание происходит уже не в первый раз.

Ранее стало известно о пожаре в доходном доме Фокина на Мясной улице в Адмиралтейском районе Петербурга. Здание имеет охранный статус, так как является объектом культурного наследия. Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства произошедшего и представить доклад. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного органа по Северной столице.

Отмечается, что пожары в доходном доме Фокина происходят постоянно. В СК считают, что причина в недостаточных мерах по сохранности исторического здания. По мнению градозащитников, пожары приведут к разрушению здания и позволят признать дом непригодным для реставрации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что доходный дом на Курляндской отдадут под жилье для студентов и сотрудников ЖКХ. В Петербурге для студентов, работников ЖКХ и транспортного комплекса действует уникальная программа городских доходных домов.