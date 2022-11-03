Туалетный коллапс в Пулково: проверка на прочность для пассажиров

Туалетный коллапс в Пулково: проверка на прочность для пассажиров
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В терминале внутренних вылетов Пулково случилась туалетная катастрофа. Большое количество туалетов оказалось закрыто вечером 3 ноября. Учитывая, что накануне Дня народного единства аэропорт переполнен, пассажиры столкнулись с настоящей проверкой на прочность.

«Сами понимаете, перед вылетом многие пьют-закусывают. Чай, кофе, вода. А потом либо ломиться в те, что остались, где очередь, либо ждать, когда самолет взлетит и сходить уже там в туалет», – цитирует одного из читателей, оказавшегося в затруднении, Мойка78.

По заявлениям очевидца, назвавшегося Максимом, в терминале много людей и многие туалеты закрыты. При этом дефицит свободных уборных – не единственная проблема, которая произошла в Пулково 3 ноября.

Кроме туалетного коллапса, пассажирам пришлось столкнуться с неисправностью сайта воздушной гавани. Он просто не открывался.

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Туалетный коллапс в Пулково: проверка на прочность для пассажиров
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