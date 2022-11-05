Ссора соседей на Ольминского закончилась стрельбой

В Невском районе соседская ссора не обошлась без выстрелов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пятницу, 4 ноября, в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение, что в парадной у дома 8 по улице Ольминского стрельба. На вызов выехал наряд правоохранителей. О произошедшем в органы заявила супруга пострадавшего.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшим полицейским 44-летний раненый объяснил, что ему в голову дважды выстрелил сосед. В одной из квартир дома был задержан 36-летний подозреваемый. У него изъяли травматический пистолет и две гильзы. Хулигана поместили в изолятор, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что покупатель из Сети выстрелил в петербуржца на Ленинском. Подозреваемый разыскивается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.