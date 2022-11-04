Покупатель из Сети выстрелил в петербуржца на Ленинском

Покупатель из Сети выстрелил в петербуржца на Ленинском
Фото: unsplash

На Ленинском покупатель детали для авто открыл огонь по мужчине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 3 ноября, в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение, что в одну из больниц самостоятельно пришел мужчина с ранениями от травматического пистолета. Правоохранители направились на вызов для дальнейших разбирательств.

Как стало известно Gazeta.SPb, полиции пострадавший рассказал, что в него выстрелил в парадной дома 127 на Ленинском проспекте неизвестный мужчина, покупавший у него дополнительные ходовые огни для машины по объявлению из Сети. Он открыл огонь из травматического пистолета в ходе конфликта. Подозреваемый разыскивается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петроградском районе мужчина обстрелял экскаватор. В четверг днем по экскаватору, выполняющему ремонтные работы на улице Ленина, местный житель открыл стрельбу.

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