В Петроградском районе мужчина обстрелял экскаватор

В Петроградском районе мужчина обстрелял экскаватор
В Петроградском районе мужчина обстрелял экскаватор. Фото: Pxhere

В четверг днем по экскаватору, выполняющему ремонтные работы на улице Ленина, местный житель открыл стрельбу.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в районе 13:44. Именно тогда, 27 октября, к правоохранительным органам Петроградского района поступило сообщение, что с 5 этажа 20 дома по улице Ленина неизвестный из пневматического пистолета обстреливает экскаватор.

Позже специалисты «по горячим следам» задержали хозяина одной из квартир в указанном доме. Неработающий 28-летний мужчина начал стрелять по экскаватору из хулиганских побуждений.

Гражданина задержали и доставили в отделение. После составления протокола его отправили в СПСЗЛ. Специалисты изъяли предмет похожий на пневматический пистолет, банку с пластмассовыми и металлическими шариками.

В общей сложности сумма ущерба составила 6 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Варшавской улице мужчина открыл огонь с балкона по детской площадке.

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