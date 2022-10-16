На Варшавской мужчина начал стрелять по детской площадке с балкона

На Варшавской мужчина начал стрелять по детской площадке с балкона. Фото: Pxhere

На Варшавской мужчина начал стрелять по детской площадке с балкона. Фото: Pxhere

В Петербурге злоумышленники продолжают обстреливать детские площадки. В этот раз подобный инцидент зафиксирован в Московском районе города.

Как стало известно Gazeta.SPB, 15 октября около трех часов дня от 44-летней гражданки поступило сообщение, что неизвестный мужчина из квартиры в доме 65 по Варшавской улице стреляет с балкона в сторону детской площадки.

В 15:10 специалисты уже прибыли на место и в своей квартире задержали подозреваемого 41-летнего мужчину. Предполагается, что он из хулиганских побуждений, в состоянии алкогольного опьянения произвел не менее 5 выстрелов в сторону детской площадки.

У злоумышленника забрали ружье. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», мужчину задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранители Красносельского района получили от женщины с ребенком сообщение о стрельбе на детской площадке.